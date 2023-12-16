В Калужской области столкнулись «Газель» и автобус

В субботу, 16 декабря, на 9 километре автодороги «Калуга-Медынь» произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

В 09:51 столкнулись «Газель» и автобус «Ютонг». Сообщается об одном пострадавшем.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего уточняются.