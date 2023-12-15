Массовое ДТП произошло в Калужской области

Около 18:00 в пятницу, 15 декабря, ДТП с участием трех автомобилей произошло на дороге Калуга – Вязьма в черте села Утешево, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Там столкнулись легковой автомобиль «Киа» и грузовики «Газель» и «Даф».

По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Информация о их состоянии уточняется.