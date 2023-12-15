В Калуге водитель сбил пешехода и скрылся

Около 20:15 в пятницу, 15 декабря, на улице Тульской в Калуге сбили пешехода.

Авария произошла недалеко от перекрестка с улицей Николо-Козинской.

По предварительным данным, водитель сбил человека и скрылся с места аварии. Сейчас виновника ищут.