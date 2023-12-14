В Калуге «Рено» и «Шкода» столкнулись на улице Жукова

Около 16:00 в четверг, 14 декабря, у дома №20 на улице Жукова произошло ДТП.

По предварительной информации полиции, водитель «Рено» не соблюдал дистанцию и врезался в «Шкоду». Фото опубликовали в группе «Калуга ДТП».

Травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.