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В Калуге водитель «Шевроле» погиб в ДТП на улице Московской

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2023 12:17 0 400
В Калуге водитель «Шевроле» погиб в ДТП на улице Московской

Около 8 утра 13 декабря на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Азаровской 67-летний мужчина погиб в ДТП.

По предварительным данным, за рулем «Шевроле Лачетти» он ехал со стороны улицы Кубяка и врезался в попутный «Хендай». Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Водитель «Шевроле» умер до приезда скорой помощи.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2023 12:17 0 400
Тэги: происшествие дтп
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