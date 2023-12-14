Стали известны причины ДТП с грузовиками на дороге Анненки – Силикатный

Управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на дороге Анненки – Силикатный в Калуге, из-за которого там нельзя было проехать утром 13 декабря.

Авария произошла в 5:55. По предварительным данным, 57-летний водитель «Вольво» ехал со стороны Анненок и врезался в припаркованный у края проезжей части КамАЗ.

Пострадал 33-летний водитель КамАЗа, который в этот момент находился на улице возле машины. Его доставили в больницу.