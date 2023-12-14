В Калужской области насмерть сбили 46-летнего мужчину

В среду, 13 декабря, в Перемышльском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.



По предварительной информации, около 10 вечера 22-летний молодой человек за рулем «Фольксвагена» наехал на 46-летнего мужчину, который шел по обочине.



Мужчина умер от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Софья Фирсова, Фото: Пресс-служба прокуратуры Опубликовано: 14.12.2023 10:39 529