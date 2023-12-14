Браконьеры убили лося в Калужской области

В Медынском районе задержаны двое браконьеров, которые незаконно застрелили лося. Об этом сообщил 13 декабря министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Браконьеров задержали в гараже, где они разделывали тушу животного. Возбуждено уголовное дело.

- Ущерб от незаконной охоты - 240 тысяч рублей, - рассказал Владимир Жипа.

Браконьерам грозит штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до 5 лет.