Жилой дом сгорел в Калужской области

Около 17:30 в среду, 13 декабря, пожар произошел в деревне Игнатовское Тарусского района.

В переулке Весеннем сгорел жилой дом.

Огонь полностью уничтожил деревянную постройку. Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.