Рабочий погиб на полигоне ТБО в Калужской области

Вечером в среду, 13 декабря, на полигоне твердых бытовых отходов в деревни Михали Износковского района погиб 53-летний рабочий.

По предварительным данным, машинист бульдозера сдвигал отходы и задавил приемщика мусора.

От полученных травм мужчина умер на месте.