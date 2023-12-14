Беспилотник сбили над Калужской областью

В ночь на четверг, 14 декабря, в Сухиничском районе сбили беспилотный летательный аппарат.

О работе ПВО сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, жертв и разрушений на земле нет.

В предыдущий раз беспилотники засекали в Калужской области 26 ноября.