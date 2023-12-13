В Калуге женщину сбили на парковке

Около 21:30 во вторник, 12 декабря, у дома №82 на улице Ленина в Калуге сбили женщину.

30-летний водитель «Лады Ларгус» при движении задним ходом сбил 50-летнюю женщину, находившуюся слева от машины на парковочном месте.

С травмами калужанку отвезли в больницу, сообщили в ГИБДД.