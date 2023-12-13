В Калужской области женщина пострадала в столкновении двух «Рено»

Стали известны подробности о ДТП, которое произошло 12 декабря на дороге Калуга – Орел в Перемышльском районе.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Рено Логан» двигался из Калуги в сторону Перемышля, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Сандеро».

В больницу попала 55-летняя пассажирка «Сандеро», сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.