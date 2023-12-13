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В Калуге на ремонт Областного молодежного центра потратили 74,5 миллиона рублей

Софья Фирсова, Фото: Министерство финансов Калужской области
Опубликовано: 13.12.2023 10:08 0 588
В Калуге на ремонт Областного молодежного центра потратили 74,5 миллиона рублей

В текущем году в рамках Федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")» отремонтировали Областной молодежный центр. Также в рамках проекта была улучшена инфраструктура здания. Об этом сообщила министр финансов Калужской области Валентина Авдеева во среду, 13 декабря.

На ремонт было направлено 74,5 миллиона рублей.

Из федерального бюджета на реализацию проекта выделили 71,5 миллиона рублей, а из областного бюджета – 3 миллиона рублей.


 

Софья Фирсова, Фото: Министерство финансов Калужской области
Опубликовано: 13.12.2023 10:08 0 588
Тэги: калужская область
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