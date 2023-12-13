В Калуге два человека пострадали в столкновении «Хонды» и «Лады»

Управление ГИБДД сообщило подробности о ДТП, которое произошло у дома №1 на улице Железняки в Калуге 11 декабря.

28-летний водитель «Хонды» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранта».

Пострадал сам водитель «Хонды», а также 46-летняя женщина, управлявшая «Ладой». Их отвезли в больницу.