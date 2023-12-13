В Калужской области ищут свидетелей аварии

В среду, 13 декабря, к нам в редакцию обратилась наша читательница с просьбой найти очевидцев аварии, которая произошла на на пересечении трасс М3 и А108 недалеко от деревни Денисово.

Как сообщила женщина, водитель фуры с прицепом прижал к отбойнику «Шкоду Кодиак» и скрылся с места ДТП. В машине у пострадавшего не было видеорегистратора, а номера грузовика и прицепа не удалось рассмотреть из-за налипшего снега.

Если вы располагаете какой-либо информацией, напишите нам, а мы передадим информацию водителю «Шкоды».