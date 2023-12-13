В Калуге два столкнувшихся грузовика перекрыли дорогу Анненки – Силикатный

Около 6:30 утра в среду, 13 декабря, на дороге Анненки - Силикатный» в районе деревни Белой столкнулись два грузовика, один из них перевернулся.

Движение там затруднено, сообщили в калужской полиции.

В больницу попал один человек.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

UPD. В 9 утра очевидцы сообщали, что дорога еще перекрыта.