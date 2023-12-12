В Калужской области пропал 13-летний мальчик

Поздно вечером 12 декабря поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о пропаже 13-летнего Никиты Бурмистрова.

Ребенок исчез 9 декабря. Он может находиться в Смоленске либо в Калужской области.

Рост мальчика – 160 сантиметров. На нем была черные куртка, брюки и сапоги.

Любую информацию о ребенке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.