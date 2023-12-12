В Калужской области установили новый насос в замерзающей школе

В поселке Товарково Дзержинского района Калужской области возникли проблемы с отоплением в местной школе. Родители учеников сообщали, что температура воздуха в помещениях опустилась до +14 градусов.

После нашей публикации, в которой рассказывалось о проблеме, на ситуацию отреагировали в администрации района.

Вечером 12 декабря глава администрации Егор Вирков сообщил, что проблема была в насосе. Новый агрегат оперативно установили.

Власти обещают, что 13 декабря температура в школе должна вернуться к норме.