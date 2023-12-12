В Калуге пешехода сбили на улице Ленина

Вечером во вторник, 12 декабря, на улице Ленина в Калуге сбили пешехода, сообщает ГУ МЧС.

По предварительным данным, человек попал под колеса автомобиля, а потом водитель уехал с места происшествия.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.