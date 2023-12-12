В Износковском районе завершили строительство двух станций водоочистки

В поселке Мятлево Износковского района в рамках федерального проекта «Чистая вода» завершилось строительство двух станций очистки воды.

Мощность станций – 5 и 10 кубометров в час.

- Благодаря новым станциям две тысячи жителей поселка получать качественную питьевую воду, - рассказал 12 декабря министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.