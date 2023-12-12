В Калужской области 81-летний мужчина погиб в столкновении «Нивы» и «Хендая»

Днем во вторник, 12 декабря, на дороге Киров – Бетлица в Кировском районе произошло смертельное ДТП.

На территории Кировского района столкнулись легковые автомобили «Нива» и «Хендай».

81-летний водитель «Нивы» умер до приезда скорой помощи.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.