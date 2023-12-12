Два «Рено» столкнулись в Калужской области

Около 8 утра во вторник, 12 декабря, на дороге Калуга – Перемышль произошло ДТП.

Там столкнулись два легковых автомобиля «Рено», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

В аварии пострадал один человек. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.