В Калуге новый автобус попал в ДТП

Днем в понедельник, 11 декабря, на улице Кирова в районе дома №1 произошло ДТП с участием нового автобуса №76. Фото выложили в официальном сообществе Правобережья.

По сообщениям очевидцев, автобус притерся с маршруткой.

Движение на улице Кирова существенно затруднено. Общественный транспорт идет с опозданием. Пробка растянулась от улицы Ленина до сквера Мира.