В Калуге трактор сбил 82-летнюю женщину

В понедельник, 11 декабря, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности про аварию, которая произошла накануне вечером на улице Хрустальной в Калуге.

У дома №46а 31-летний водитель трактора «Беларус» ехал со стороны улицы Заводской и при повороте направо сбил 82-летнюю женщину на нерегулируемом переходе.

Пенсионерка с различными травмами попала в больницу.