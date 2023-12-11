В Калуге мужчина пострадал в столкновении «Киа» и «Датсуна»

В ночь на 10 декабря в Калуге на перекрестке улиц Пушкина и Баумана столкнулись «Киа Рио» и «Датсун». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Киа» ехал по Пушкина со стороны Плеханова и врезался в «Датсун», который двигался по Баумана со стороны Комарова.

Травмы получил водитель «Киа». Ему оказали помощь на месте.