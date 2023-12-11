В Калуге школу эвакуировали из-за брошенного чемодана

Утром в понедельник, 11 декабря, в Калуге эвакуировали учеников и сотрудников школы №45 на улице Братьев Луканиных в Калуге. Перед входом кто-то бросил чемодан, рассказал нам директор школы Антон Ковалев.

- Работает Росгвардия, МЧС, приедут взрывотехники сейчас, кинологи, проверят чемодан, - пояснил он. - Эвакуация прошла штатно, дети и весь личный состав эвакуирован. Маленькие дети успели одеться, эвакуированы на улицу, размещены в магазинах напротив. Все по инструкции. Старшая школа переместилась в блок начальной школы, они в тепле, причин для паники нет, некоторые родители уже на месте, прибежали за детьми.

По его словам, после проверки уроки должны возобновиться.