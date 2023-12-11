В Калуге «Хонда» и «Лада» разбились на улице Железняки

Около 8 утра в понедельник, 11 декабря, на улице Железняки в Калуге столкнулись две легковые машины.

Не смогли разъехаться водители «Лады» и «Хонды».

По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.