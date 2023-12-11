В Калуге пешеход попал под трактор

Около 16:30 в воскресенье, 10 декабря, на улице Хрустальной в Калуге сбили пешехода.

По предварительным дынным, человек попал под трактор «Беларус», когда пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.