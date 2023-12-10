«Датсун» и «Киа Рио» столкнулись на улице Пушкина в Калуге

В воскресенье, 10 декабря, в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС региона.

Около 2 часов 25 минут на улице Пушкина столкнулись два автомобиля: «Датсун» и «Киа Рио».

В аварии пострадал человек. Тяжесть его травм, как и причины ДТП, уточняются.

Елена Сумак. ФОто ГУ МЧС Опубликовано: 10.12.2023 09:07 516