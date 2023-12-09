Машина сгорела в Калуге

Вечером в пятницу, 8 декабря, в Калуге произошел пожар на улице Железняки.

Там сгорела машина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал, но автомобиль выгорел полностью. Причины пожара пока не называются.