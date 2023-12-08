В Калужской области мужчина пострадал в столкновении «Рено» и «Шкоды»

Около 20:00 в четверг, 7 декабря, у дома №34 по улице Карла Маркса в Людиново столкнулись два легковых автомобиля. Подробности про аварию нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Рено Логан» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу «Шкоде Октавиа».

Травмы получил сам предполагаемый виновник. Его доставили в больницу.