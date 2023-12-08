Жилой дом сгорел в Калужской области

Около 17:15 в четверг, 7 декабря, пожар начался в деревне Салтыково Тарусского района.

Огонь полностью уничтожил частный жилой дом на улице Голубицкого.

Из людей никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара пока устанавливаются.