Жители Калужской области жалуются на жуткий запах

На днях жители микрорайона Троицкое города Кондрово записали обращение к президенту России с просьбой решить вопрос неприятного запаха, который распространяется с местного грибоводческого предприятия «Мастер Гриб». В среду, 6 декабря, на месте побывали министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов и глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Осмотрели производство, выявили причину запаха – работа цеха по производству субстрата, - рассказал Ефремов.

Чтобы избавиться от едкого запаха, в системе вентиляции нужно установить специальные фильтры.

- В эту пятницу договорились о встрече с генеральным директором «Мастер Гриб», - пояснил Ефремов. - Планирую обсудить конкретный и детальный план действий. Со своей стороны готовы подключить соответствующих технических специалистов.