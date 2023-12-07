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Жители Калужской области жалуются на жуткий запах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 12:35 1 881
Жители Калужской области жалуются на жуткий запах

На днях жители микрорайона Троицкое города Кондрово записали обращение к президенту России с просьбой решить вопрос неприятного запаха, который распространяется с местного грибоводческого предприятия «Мастер Гриб». В среду, 6 декабря, на месте побывали министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов и глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Осмотрели производство, выявили причину запаха – работа цеха по производству субстрата, - рассказал Ефремов.

Чтобы избавиться от едкого запаха, в системе вентиляции нужно установить специальные фильтры. 

- В эту пятницу договорились о встрече с генеральным директором «Мастер Гриб», - пояснил Ефремов. - Планирую обсудить конкретный и детальный план действий. Со своей стороны готовы подключить соответствующих технических специалистов.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.12.2023 12:35 1 881
Тэги: происшествие сельское хозяйство
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