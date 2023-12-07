В Калужской области при пожаре дома пострадал пенсионер

В четверг, 7 декабря в городе Таруса Калужской области произошел пожар. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Двухэтажное здание загорелось около четырех часов утра. По нашей информации, пострадал 64-летний мужчина. У пенсионера ожоги лица и верхних дыхательных путей. Его вытащили из огня спасатели.



Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.