В Калужской области при столкновении «Рено» и «Део» пострадала девушка

В среду, 6 декабря, в городе Кондрово Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.



В 12:39 на улице Циолковского около дома №49 столкнулись «Рено Дастер» под управлением 42-летнего мужчины и «Део Нексия» за рулем которой был 36-летний мужчина.



По нашей информации, в аварии пострадала пассажир «Део». 29-летнюю девушку госпитализировали с ушибом головы.





Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области Опубликовано: 06.12.2023 16:47 447