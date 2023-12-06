Себестоимость поездки в общественном транспорте Калуги выросла до 60 рублей

В Калуге себестоимость одной поездки в общественном транспорте составляет уже 60 рублей. Такие данные в среду, 6 декабря, сообщил на брифинге руководитель «Управления Калужского троллейбуса» Вадим Витьков.

Летом нынешнего года предприятие оценивало поездку в 50 рублей.

При этом городские власти обещают в ближайшие месяцы не менять тариф. Пока он составляет 25 рублей, но недавно министерство конкурентной политики разрешило поднять его до 35 рублей.