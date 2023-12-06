Новые муравьи-рабовладельцы найдены в Калужской области

В среду, 6 декабря, Дирекция парков Калужской области рассказала об обнаружении в нашем регионе нового вида муравьев – муравья-амазонки. Его заметили на территории Калужско-Алексинского каньона еще летом, но подробности стали известны сейчас.

Ученые обнаружили самку, но не смогли найти муравейник. Предположительно, он находится рядом с деревней Новолоки Ферзиковского района.

- Отличительной чертой амазонок является очень слабое развитие ротовых органов, вследствие чего без посторонней помощи добывать пищу и питаться они не могут, - пояснили в Дирекции парков. - В качестве «рабов» используют другие виды муравьев. Осуществляют набеги на гнезда для захвата куколок и крупных личинок. Именно в этот момент колонны амазонок наиболее заметны, в другое время их обнаружить сложно. Походы устраивают в период созревания куколок в гнездах потенциальных «рабов», обычно во второй половине дня. Самка основывает семью паразитическим способом: проникает в гнездо других муравьев, убивает царицу-хозяйку и откладывает яйца. Она может пробираться в гнездо как самостоятельно, так и в составе колонны, совершающей грабительский налет. Впоследствии за яйцами и личинками ухаживают рабочие-рабы.

В основном данный вид муравьев встречается в южных широтах России, однако находили их и в Московской области.