Калуга Обнинск
Главная Новости Происшествия
История Калуги Афиша Статьи Медсправочник

Новые муравьи-рабовладельцы найдены в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: Дирекция парков.
Опубликовано: 06.12.2023 15:15 0 248
Новые муравьи-рабовладельцы найдены в Калужской области

В среду, 6 декабря, Дирекция парков Калужской области рассказала об обнаружении в нашем регионе нового вида муравьев – муравья-амазонки. Его заметили на территории Калужско-Алексинского каньона еще летом, но подробности стали известны сейчас.

Ученые обнаружили самку, но не смогли найти муравейник. Предположительно, он находится рядом с деревней Новолоки Ферзиковского района.

- Отличительной чертой амазонок является очень слабое развитие ротовых органов, вследствие чего без посторонней помощи добывать пищу и питаться они не могут, - пояснили в Дирекции парков. - В качестве «рабов» используют другие виды муравьев. Осуществляют набеги на гнезда для захвата куколок и крупных личинок. Именно в этот момент колонны амазонок наиболее заметны, в другое время их обнаружить сложно. Походы устраивают в период созревания куколок в гнездах потенциальных «рабов», обычно во второй половине дня. Самка основывает семью паразитическим способом: проникает в гнездо других муравьев, убивает царицу-хозяйку и откладывает яйца. Она может пробираться в гнездо как самостоятельно, так и в составе колонны, совершающей грабительский налет. Впоследствии за яйцами и личинками ухаживают рабочие-рабы.

В основном данный вид муравьев встречается в южных широтах России, однако находили их и в Московской области. 

Дмитрий Ивьев , Фото: Дирекция парков.
Опубликовано: 06.12.2023 15:15 0 248
Тэги: общество животные
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Спрос на онлайн-психологов вырос более чем в 1,5 раза
Калужская сбытовая компания обучает школьников электробезопасности
Во весь голос: «Ростелеком» внедрил функцию озвучивания сообщений в виртуальной АТС
Калужская сбытовая компания предупреждает жителей: не попадайтесь на уловки мошенников
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Подшипники: полный обзор конструкций и рекомендации по выбору для разных условий эксплуатации
Как выбрать акустическую гитару: советы и рекомендации
Виды подшипников, где они используются

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru