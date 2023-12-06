В Калуге 200 тысяч заплатит владелец собаки, которая напала на 10-летнюю девочку

В среду, 6 декабря, получила продолжение история с нападением собаки на детей, которое произошло 9 ноября на улице Минской в Калуге.

Суд обязал владельца животного выплатить 10-летней девочке в качестве моральной компенсации 200 тысяч рублей.

Напомним, американский стаффордширский терьер убежал из квартиры и набросился на двоих детей. Отбить детей помогли двое мужчин.

Вопрос компенсации второму пострадавшему ребенку будет рассматриваться на другом заседании суда.