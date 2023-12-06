В Калуге мужчина сначала угрожал соседу ножом, а затем выстрелил в него

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в хулиганстве и разбойном нападении, сообщили в пресс-службе УМВД по региону в среду, 6 декабря.

По предварительной информации, пострадавший стоял около своего дома. В этот момент его сосед проходил мимо и выстрелил в его сторону.

Также в ходе расследования выяснилось, что между мужчинами уже была подобная ситуация. Калужанин возвращался домой, а подозреваемый поджидал его около входной двери в подъезд. Затем нарушитель направил на мужчину пистолет и стал требовать у него миллион рублей. Пострадавший успел забежать к себе в квартиру.