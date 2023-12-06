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В Калужской области при пожаре дома пострадали два человека

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 06.12.2023 10:27 0 97
В Калужской области при пожаре дома пострадали два человека

В городе Киров Калужской области во вторник, 5 декабря, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Как нам удалось выяснить, на улице Чапаева в 20:30 загорелся одноэтажный жилой дом. По нашей информации пострадали два человека.
У 82-летнего мужчины обожжено 35-40% тела. Он был спасен благодаря действиям спасателей. У 46-летнего мужчины ожоги кистей рук и стопы. 

Предварительно, ущерб составил 150 тысяч рублей. В результате было спасено строение дома и гаража на общую сумму 3 миллиона рублей.

Софья Фирсова, Фото: ГУ МЧС по Калужской области
Опубликовано: 06.12.2023 10:27 0 97
Тэги: происшествия мчс
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