Житель Калужской области из ревности устроил пожар

В Бабынинском районе возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины. Ему грозит до пяти лет колонии за поджог, сообщили 5 декабря в УМВД по Калужской области.

Мужчина приревновал свою супругу, взял полтора литра горючей смеси, пришел к дому знакомого жены и поджег ворота. С них огонь перекинулся на жилой дом.

Сумма ущерба еще устанавливается. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.