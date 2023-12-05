В Калуге ДТП перекрыло улицу Никитина

Днем во вторник, 5 декабря, в Калуге вновь пошел снег. Это затруднило движение на улицах города.

На улице Никитина ДТП полностью перекрыло движение в районе оврага.

Проехать нельзя ни в сторону улицы Луначарского, ни в сторону улицы Николо-Козинской. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».