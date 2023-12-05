В Калужской области женщина пострадала в столкновении «Джили» и «Лады»

«Джили» и «Лада» столкнулись на Варшавском шоссе в черте Медыни из-за несоблюдения дистанции, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 6:45 утра 55-летний водитель «Джили» ехал слишком близко к «Ладе» и врезался в отечественную легковушку, когда та начала поворачивать налево.

В больницу попала 52-летняя женщина, управлявшая «Ладой».