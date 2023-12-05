В Калужской области водитель «Ниссана» врезался в фуру, которую пытался обогнать

Полиция сообщила подробности о ДТП на трассе М3 «Украина», которое произошло 3 декабря в Думиничском районе.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Ниссана Альмера» во время снегопада двигался в сторону Калуги и попытался обогнать фуру. Однако легковушка врезалась в грузовик.

Как уточнили в ГИБДД, маневр водитель «Ниссана» совершал вместе, где обгон запрещен.

Пострадал сам водитель легковушки. Помощь ему оказали на месте происшествия.