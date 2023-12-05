Два человека пострадали в столкновении «Хонды» и «Инфинити» в центре Калуги

Подробности о ДТП на перекрестке улиц Кирова и Московской в Калуге сообщили в ГИБДД. Авария произошла вечером 3 декабря.

По предварительным данным, 31-летний мужчина на «Хонде» двигался со стороны улицы Ленина и врезался во встречный «Инфинити».

Пострадала 32-летняя пассажирка «Хонды» и 14-летний мальчик, находившийся в «Инфинити».