В Калуге водитель сбил ребенка и скрылся

Управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, которое произошло 3 декабря около 14:30 на улице Дзержинского в Калуге.

У дома №15 водитель «Ситроена Джампи» выезжал со двора и при повороте налево сбил девятилетнюю девочку, которая шла по тротуару вместе с папой.

После этого водитель скрылся с места ДТП.

Девочку с травмами доставили в больницу.