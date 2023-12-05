В Калужской области застрелили самку оленя

Как мы уже рассказывали, в Медынском районе Калужской области задержали браконьера.

Подробности об этом происшествии 5 декабря сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

Самку оленя застрелили в ночь с субботы на воскресенье около деревни Ольховка. Мужчина застрелил животное, а потом пытался вывезти тушу на «Рендж Ровере».

- Охота на оленя открыта сентября, но все должно быть по правилам, - Охота без разрешения - браконьерство! Поэтому те, кто решил нажиться на этом, теперь поплатятся. Охотовед сразу обратился в органы МВД с заявлением.