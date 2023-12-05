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В Калужской области застрелили самку оленя

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 05.12.2023 10:38 1 673
В Калужской области застрелили самку оленя

Как мы уже рассказывали, в Медынском районе Калужской области задержали браконьера.

Подробности об этом происшествии 5 декабря сообщил министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа.

Самку оленя застрелили в ночь с субботы на воскресенье около деревни Ольховка. Мужчина застрелил животное, а потом пытался вывезти тушу на «Рендж Ровере».

- Охота на оленя открыта сентября, но все должно быть по правилам, -  Охота без разрешения - браконьерство! Поэтому те, кто решил нажиться на этом, теперь поплатятся. Охотовед сразу обратился в органы МВД с заявлением.

Дмитрий Ивьев , Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
Опубликовано: 05.12.2023 10:38 1 673
Тэги: происшествие животные
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