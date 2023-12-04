В Калужской области водитель грейдера врезался в «Ниссан»

Около 13:10 3 декабря на дороге Перемышль – Козельск произошло ДТП. Подробности сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель грейдера не пропустил легковой «Ниссан», ехавший по главной дороге.

В легковушке ехали мужчина, женщина и дети 5 и 8 лет. Обошлось без серьезных травм, помощь им оказали на месте.