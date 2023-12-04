В Калуге затопило перекресток улиц Ленина и Карла Либкнехта

Утром в понедельник, 4 декабря, в Калуге затруднено движение на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

Под землей прорвало трубу с холодной водой. Она разлилась по проезжей части и начала замерзать. Утром на улице около -5 градусов.

- Специалисты водоканала уже выехали по указанному адресу для проведения ремонтных работ по устранению утечки, - прокомментировали нам в «Калугаоблводоканале».